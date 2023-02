Cessione Sampdoria | Zanetti fa sul serio | incontro con Lazard | idea bond per prendere il club | Serie A

(Di giovedì 23 febbraio 2023) 2023-02-23 10:25:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Le voci su un interessamento di Massimoper la, tornate a circolare per la terza volta (dopo il 2020 e il 2021) stanno prendendo quota. Addirittura, pare che l’imprenditore italiano sia intenzionato a spingersi oltre la manifestazione di interesse. Da qualche giorno il suo braccio destro Luca Baraldi sta approfondendo la situazione finanziaria della società e la soluzione delconvertibile. INTERVENTO IN TANDEM – ll patron della Segafredo ha avuto contatti con Banca Sistema, che sta predisponendo il, ma anche con l’advisor. Secondo Il Secolo XIX a differenza di quanto circolato ieri, il piano dinon prevederebbe l’intervento in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, #Mincione ha incontrato il #Cda? L'indiscrezione #WrmGroup - clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, contatti anche tra #Zanetti e #BancaLazard. Il punto - clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, #Zanetti fa sul serio: alleanza con #WrmGroup? I dettagli - SirioMgs : @AdamJensen0 Così contenti che sei felice caro azzeccagarbugli, ringrazia colui che è andato ad umiliarsi e fare il… - clubdoria46 : #Cessione #Sampdoria, Gianluca #Vidal: #AlThani? Non molla ma mi chiamo #Tommaso... #DiSilvio -

... e ci sarebbe una netta divisione di interessi con il gruppo Wrm: Mincione punta i cinema di Ferrero, evitando il fallimento di Eleven Finance, la Segafredo invece alla. La linea della ...Non ci sono conferme che in questa fase possa presentare un'offerta in prima persona per acquisire la società, piuttosto potrebbe essere coinvolto nei movimenti in corso per salvare la

Cessione Sampdoria, nuovo incontro a Milano con Banca Sistema: le ultime Samp News 24

Cessione Sampdoria, Vidal: «Momento magico e ideale per chiudere» Samp News 24

Cessione Sampdoria, Zanetti studia i conti. Contatti con Lazard Samp News 24

Cessione Sampdoria, Mincione come Cerberus Un piano fallimentare Samp News 24

E allora ci siamo chiesti: la Sampdoria può comprare altri svincolati ... Il mercato vive anche di momenti e l’Udinese perse l’attimo giusto per la cessione. La carriera di Gabriel Silva, da quel ...A 29 anni però avevo pensato che avrei voluto ritornare a giocare in Inghilterra e vincere quanto più possibile, ho parlato con il presidente e per la Sampdoria è stata una cosa giusta, guadagnare i ...