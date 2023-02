Centri estivi a rischio a Milano per i bambini sopra i 6 anni, “mancano 52 milioni da Stato e Regione” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Per molti genitori milanesi la prossima estate potrebbe essere un’estate da brividi. Senza la possibilità a giugno e luglio di mandare i figli in uno dei Centri estivi comunali e la necessità di trovare qualcuno che badi loro per non dover rimanere a casa dal lavoro. Sempre che Palazzo Marino non ottenga i fondi che il sindaco Giuseppe Sala chiede al governo per continuare a garantire un servizio che negli ultimi anni si è rivelato sempre più essenziale per le famiglie. Al momento è garantita l’apertura dei Centri estivi solo per i bimbi che frequentano nidi e scuole dell’infanzia comunali, mentre rischiano di rimanere fuori quelli che frequentano nidi e materne statali e paritarie e tutti i bambini sopra i sei anni. Ridimensionati anche i posti delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Per molti genitori milanesi la prossima estate potrebbe essere un’estate da brividi. Senza la possibilità a giugno e luglio di mandare i figli in uno deicomunali e la necessità di trovare qualcuno che badi loro per non dover rimanere a casa dal lavoro. Sempre che Palazzo Marino non ottenga i fondi che il sindaco Giuseppe Sala chiede al governo per continuare a garantire un servizio che negli ultimisi è rivelato sempre più essenziale per le famiglie. Al momento è garantita l’apertura deisolo per i bimbi che frequentano nidi e scuole dell’infanzia comunali, mentre rischiano di rimanere fuori quelli che frequentano nidi e materne statali e paritarie e tutti ii sei. Ridimensionati anche i posti delle ...

