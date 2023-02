Celebrazioni per Luigi Vanvitelli, al Museo Campano di Capua la mostra di Gustavo Delugan (Di giovedì 23 febbraio 2023) In occasione del 250 esimo compleanno di Luigi Vanvitelli al Museo Campano di Capua si terrà una interessante mostra d’arte dal 26 febbraio al 5 marzo 2023 dell’artista Gustavo Delugan che torna a Capua dopo gli ultimi eventi di successo che hanno visto protagoniste le Matres e Federico II di Svevia. Con il suo ultimo progetto, che “parlerà artisticamente” del grande architetto famoso nel mondo, Delugan porterà i suoi omaggi anche alla città di Capua, in cui è presente l’importante campanile di San Gabriello realizzato dal Vanvitelli stesso.Le sue opere rappresentano una sua personale visione sull’ideazione della Reggia e quindi una ‘lettura’ diversa da quella usuale.Con ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 febbraio 2023) In occasione del 250 esimo compleanno dialdisi terrà una interessanted’arte dal 26 febbraio al 5 marzo 2023 dell’artistache torna adopo gli ultimi eventi di successo che hanno visto protagoniste le Matres e Federico II di Svevia. Con il suo ultimo progetto, che “parlerà artisticamente” del grande architetto famoso nel mondo,porterà i suoi omaggi anche alla città di, in cui è presente l’importante campanile di San Gabriello realizzato dalstesso.Le sue opere rappresentano una sua personale visione sull’ideazione della Reggia e quindi una ‘lettura’ diversa da quella usuale.Con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Ancora una volta il popolo iraniano scende in strada in diverse città dell'#Iran contemporaneamente rispondendo all… - Gesuiti : Nell'ambito delle celebrazioni per il suo 25° anniversario, il - RaiNews : Calcio: per i 300 anni dalla fondazione dell'#ArabiaSaudita, Cristiano #Ronaldo, da gennaio all'-Al-NAssr, si è pre… - Baldassarre_31 : RT @PaoloBorg: Putin ha fatto solo una apparizione rapida allo stadio Luzhniki per le celebrazioni dell'anniversario della guerra Paura eh? - Salepepe14 : RT @PaoloBorg: Putin ha fatto solo una apparizione rapida allo stadio Luzhniki per le celebrazioni dell'anniversario della guerra Paura eh? -