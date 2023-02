C’è stato un lancio di razzi e missili tra Israele e la Striscia di Gaza (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nella notte, dopo che mercoledì l’esercito israeliano aveva ucciso 11 palestinesi in un'operazione militare in Cisgiordania Leggi su ilpost (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nella notte, dopo che mercoledì l’esercito israeliano aveva ucciso 11 palestinesi in un'operazione militare in Cisgiordania

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Superbonus, duro attacco di #Conte a #Meloni: 'Falso dire che costa 2mila euro a persona: è gratis per le famiglie,… - ultimora_pol : Giuseppe #Conte: 'C'è qualcosa di sbagliato nel ragionamento della Meloni. Io non ho mai detto che il superbonus er… - _Nico_Piro_ : #23febbraio Da anni c’è un gruppo di pacifisti che si batte contro la fabbrica delle bombe, per portare progresso… - Albatros0123456 : @fabianaCa81 @RoyDeVita @SemperAdamantes Solo loro sono i carnefici il clima nn c’entra nulla. Per averlo detto il… - brongosalvatore : RT @_Nico_Piro_: #23febbraio Da anni c’è un gruppo di pacifisti che si batte contro la fabbrica delle bombe, per portare progresso e benes… -