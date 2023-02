C’è posta per Te, quante puntate sono in tutto e quando andrà in onda l’ultima (Di giovedì 23 febbraio 2023) quando termina questa stagione di C’è posta per Te? Il celebre programma di Maria De Filippi ha una scadenza precisa, ecco qual è. Mediaset ha finalmente preso una decisione C’è posta per Te è uno dei programmi di punta delle reti Mediaset. Da quando è in onda, infatti, ha sempre collezionato ascolti record e non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 23 febbraio 2023)termina questa stagione di C’èper Te? Il celebre programma di Maria De Filippi ha una scadenza precisa, ecco qual è. Mediaset ha finalmente preso una decisione C’èper Te è uno dei programmi di punta delle reti Mediaset. Daè in, infatti, ha sempre collezionato ascolti record e non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... __moonrise : RT @theferroniz: papà: dovresti essere più furba e scriverla tu la lettera a c’è posta per te per un’altra persona così il tuo idolo ce l’a… - growupngetalife : Silenzia per sempre da tutti: C’è posta per te; Uomini e donne; Sanremo; GF; Temptation Island. Sicuro ne scordo qu… - whiskysodandbj : RT @theferroniz: papà: dovresti essere più furba e scriverla tu la lettera a c’è posta per te per un’altra persona così il tuo idolo ce l’a… - aantibatterica : RT @theferroniz: papà: dovresti essere più furba e scriverla tu la lettera a c’è posta per te per un’altra persona così il tuo idolo ce l’a… - ferrarilau2806 : RT @theferroniz: papà: dovresti essere più furba e scriverla tu la lettera a c’è posta per te per un’altra persona così il tuo idolo ce l’a… -