C'è Posta per Te, Maria De Filippi punta su Mare Fuori: invitati tre attori della serie

Il fenomeno Mare Fuori ha contagiato davvero tutti ed ecco che anche Maria De Filippi ha voluto cavalcare l'onda del successo dei personaggi dell'IPM di Napoli. Nel corso della prossima puntata di C'è Posta per Te, i telespettatori vedranno ben tre attori della serie napoletana entrare in studio per fare una sorpresa ad uno dei protagonisti. I diretti interessati racconteranno una storia e esaudiranno il desiderio di un ragazzo da sempre molto appassionato della serie.

