C'è Posta Per Te, da Mare Fuori a Mengoni: tutti gli ospiti ultime puntate (Di giovedì 23 febbraio 2023) Maria De Filippi si avvia a chiudere anche la 26esima edizione di C'è Posta Per Te: l'ultima puntata andrà in onda sabato 4 marzo 2023 e dopo sette giorni ci sarà una puntata speciale dedicata al meglio dell'attuale stagione. La conduttrice strizza l'occhio alla concorrenza: alcuni personaggi del cast di Mare Fuori saranno ospiti. Come riporta Amici News, per la consueta sorpresa dietro la grande busta arriveranno a C'è Posta Per Te Ciro Ricci (Giacomo Giorgio), il comandante Massimo Esposito (Carmine Recano) e Kubra (Kyshan Wilson). Mare Fuori è la serie del momento che piace ai giovani ma non solo; gli attori sono diventate star, un'ossessione di tanti coetanei. Popolarità e gloria li hanno travolti; la serie è finita ovunque grazie a ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 febbraio 2023) Maria De Filippi si avvia a chiudere anche la 26esima edizione di C'èPer Te: l'ultima puntata andrà in onda sabato 4 marzo 2023 e dopo sette giorni ci sarà una puntata speciale dedicata al meglio dell'attuale stagione. La conduttrice strizza l'occhio alla concorrenza: alcuni personaggi del cast disaranno. Come riporta Amici News, per la consueta sorpresa dietro la grande busta arriveranno a C'èPer Te Ciro Ricci (Giacomo Giorgio), il comandante Massimo Esposito (Carmine Recano) e Kubra (Kyshan Wilson).è la serie del momento che piace ai giovani ma non solo; gli attori sono diventate star, un'ossessione di tanti coetanei. Popolarità e gloria li hanno travolti; la serie è finita ovunque grazie a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StaseraItalia : Putin alza la posta, @DarioNardella a #StaseraItalia: 'L'Italia può e deve giocare sul tavolo della ricerca di un n… - Agenzia_Ansa : FLASH | Un pacco sospetto è stato recapitato per posta all'ambasciata d'Italia a Lisbona. #ANSA - francy65888229 : RT @theferroniz: papà: dovresti essere più furba e scriverla tu la lettera a c’è posta per te per un’altra persona così il tuo idolo ce l’a… - njhoranvs : RT @theferroniz: papà: dovresti essere più furba e scriverla tu la lettera a c’è posta per te per un’altra persona così il tuo idolo ce l’a… - _kakorrhaphio : RT @zvccherofilato: AAA cerchiamo persone con cui litigare (o piangere) per andare a c’è posta NO PERDITEMPO -