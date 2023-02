C’è Posta Per Te: Alessia Quarto Incinta Del Nuovo Compagno! (Di giovedì 23 febbraio 2023) C’è Posta per te: Alessia Quarto è stata al centro dell’attenzione nell’ultima edizione del programma, per via del tradimento subito dal marito. Ora è felice ed Incinta… Una delle protagoniste della scorsa edizione di C’è Posta per te è stata, senza dubbio, Alessia Quarto. La sua storia fu chiacchieratissima sui social e non solo. La ragazza era stata invitata nella trasmissione da suo marito, che l’aveva tradita e voleva chiederle perdono. Durante la trasmissione si era scoperto che l’amante dell’uomo era proprio la cugina di Alessia. A distanza di tempo ora la Quarto è felice al fianco di un’altra persona ed ha anche scoperto di essere Incinta. C’è Posta per te: Alessia ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 23 febbraio 2023) C’èper te:è stata al centro dell’attenzione nell’ultima edizione del programma, per via del tradimento subito dal marito. Ora è felice ed… Una delle protagoniste della scorsa edizione di C’èper te è stata, senza dubbio,. La sua storia fu chiacchieratissima sui social e non solo. La ragazza era stata invitata nella trasmissione da suo marito, che l’aveva tradita e voleva chiederle perdono. Durante la trasmissione si era scoperto che l’amante dell’uomo era proprio la cugina di. A distanza di tempo ora laè felice al fianco di un’altra persona ed ha anche scoperto di essere. C’èper te:...

