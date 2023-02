“C’è posta per te” a luci rosse: Maria De Filippi senza parole (Di giovedì 23 febbraio 2023) News Tv. Scena decisamente hot andata in scena tra due protagonista dell’ultima puntata di C’è posta per te. Persino Maria De Filippi, solitamente pronta a tutto, è rimasta scioccata dalla piega che ha preso il programma del sabato sera di Canale 5. La scena è stata poi ripresa da Striscia la Notizia che l’ha piazzata al primo posto della classifica de “I nuovi mostri”. (Continua dopo le foto…) “C’è posta per te”, l’ospite rivela le misure intime a Tommaso Zorzi In studio c’era luciana Littizzetto ad accompagnare Maria De Filippi nella conduzione del programma del sabato sera di Canale 5. lucianina ha infiammato l’incontro tra due ospiti: da una parte Tommaso Zorzi, dall’altra un possibile partner. “Vuoi sapere un po’ più nel dettaglio misure, ... Leggi su tvzap (Di giovedì 23 febbraio 2023) News Tv. Scena decisamente hot andata in scena tra due protagonista dell’ultima puntata di C’èper te. PersinoDe, solitamente pronta a tutto, è rimasta scioccata dalla piega che ha preso il programma del sabato sera di Canale 5. La scena è stata poi ripresa da Striscia la Notizia che l’ha piazzata al primo posto della classifica de “I nuovi mostri”. (Continua dopo le foto…) “C’èper te”, l’ospite rivela le misure intime a Tommaso Zorzi In studio c’eraana Littizzetto ad accompagnareDenella conduzione del programma del sabato sera di Canale 5.anina ha infiammato l’incontro tra due ospiti: da una parte Tommaso Zorzi, dall’altra un possibile partner. “Vuoi sapere un po’ più nel dettaglio misure, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giasai84 : @Eli89Marchiori @hyveR02 a parte non credo sia mai accaduto niente di lontanamente paragonabile, ma cosa c'entra ni… - giasai84 : @Mswatzon1 @hyveR02 a parte non credo sia mai accaduto niente di lontanamente paragonabile, ma cosa c'entra nikita… - Enchanted_24 : @13IALA C'è da dire che l'idea della posta del cuore venne a lei prima che a lui, comunque chissà se chiederanno an… - directionsounds : RT @theferroniz: papà: dovresti essere più furba e scriverla tu la lettera a c’è posta per te per un’altra persona così il tuo idolo ce l’a… - galaxyvsailor : RT @theferroniz: papà: dovresti essere più furba e scriverla tu la lettera a c’è posta per te per un’altra persona così il tuo idolo ce l’a… -