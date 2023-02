CdS – De Laurentiis e il futuro di Lozano: l’annuncio dal Messico (Di giovedì 23 febbraio 2023) 2023-02-23 21:01:37 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: “Spero che resti al Napoli”. Queste le parole di Aurelio De Laurentiis rilasciate alla tv messicana TNT mentre parlava del futuro di Hirving Lozano. Il suo destino, però, dipende dal Napoli, nel senso che il contratto del Chucky è in scadenza nel 2024 e al momento non ci sono indizi sul rinnovo di contratto. La conferma arriva anche dal Messico. Daniel Martinez, giornalista di ESPN, si è così espresso sul futuro dell’ex esterno del Psv: “La sua permanenza a Napoli dipenderà molto da quello che succederà di qui al termine della stagione. Da come finirà questo campionato, molto verrà deciso da una parte o dall’altra, non c’è nulla di sicuro ora”. Lozano, il Napoli e i dubbi sul ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 23 febbraio 2023) 2023-02-23 21:01:37 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: “Spero che resti al Napoli”. Queste le parole di Aurelio Derilasciate alla tv messicana TNT mentre parlava deldi Hirving. Il suo destino, però, dipende dal Napoli, nel senso che il contratto del Chucky è in scadenza nel 2024 e al momento non ci sono indizi sul rinnovo di contratto. La conferma arriva anche dal. Daniel Martinez, giornalista di ESPN, si è così espresso suldell’ex esterno del Psv: “La sua permanenza a Napoli dipenderà molto da quello che succederà di qui al termine della stagione. Da come finirà questo campionato, molto verrà deciso da una parte o dall’altra, non c’è nulla di sicuro ora”., il Napoli e i dubbi sul ...

