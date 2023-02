Cdp, 1,6 mld a imprese e territori per favorire innovazione e sviluppo sostenibile (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Dario Scannapieco, ha approvato nuove operazioni a favore di imprese, territori, infrastrutture e cooperazione internazionale per un valore complessivo di oltre 1,6 miliardi di euro e ha dato il via libera alla Politica del Settore Trasporti. Sostegno a imprese, territori e infrastruttureIl CdA ha deliberato nuove iniziative che comprendono finanziamenti e plafond, diretti e in pool con altre istituzioni finanziarie, volti a favorire lo sviluppo sostenibile e innovativo dei piani di crescita delle imprese, sia sul mercato italiano sia all’estero. Fra i destinatari delle operazioni ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Dario Scannapieco, ha approvato nuove operazioni a favore di, infrastrutture e cooperazione internazionale per un valore complessivo di oltre 1,6 miliardi di euro e ha dato il via libera alla Politica del Settore Trasporti. Sostegno ae infrastruttureIl CdA ha deliberato nuove iniziative che comprendono finanziamenti e plafond, diretti e in pool con altre istituzioni finanziarie, volti aloe innovativo dei piani di crescita delle, sia sul mercato italiano sia all’estero. Fra i destinatari delle operazioni ...

