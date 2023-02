Credo chequesto ruolo alla sola Cina, come nelle ultime ore si affaccia, sia un altro errore strategico" Queste le parole di Alessandro, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei ...... come il capogruppo a Montecitorio Alessandro("Il conto non possono pagarlo famiglie e ... Al Cav la scelta, dunque, sesolo a lei la patente di responsabile". In caso B continuasse ...

Cattaneo,lasciare a sola Cina iniziativa pace errore strategico Euronews Italiano

Superbonus. Cattaneo (FI): F24 strada giusta, al lavoro per la tutela ... ilMetropolitano.it

Superbonus e crediti fiscali bloccati, Forza Italia: non lasciare ... Nebrodi e Dintorni

Spunta Sgarbi alla Cultura. L'esercito dei non eletti in attesa del toto ... ilGiornale.it

Il Paradiso 7, Stefania potrebbe lasciare Marco se fosse il padre del bimbo di Gemma Blasting News Italia

Due temi lasciare il centrodestra non paga e il Governo esce più forte ”. Così Alessandro Cattaneo Capogruppo di Fi a Piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it ...