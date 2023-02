Caterina Balivo, dal look “Mercoledì” al costume cut out: divina per il compleanno in Islanda (Di giovedì 23 febbraio 2023) Felice, bellissima e con un anno in più. Sempre alla moda e incantevole, Caterina Balivo ha mostrato su Instagram alcuni dei look sfoggiati in Islanda per il suo compleanno: dall’abito che ricorda Mercoledì, al costume sensuale. La conduttrice ha anche condiviso qualche suggerimento per vivere le giornate speciali nel modo in cui piace di più: senza pressioni e senza pensare a cosa è giusto fare, ma piuttosto a cosa fa stare bene. Caterina Balivo, i look strepitosi per la vacanza di compleanno Quando hai carattere e un’attitudine spiccata per la moda è difficile sbagliare un colpo. Lo sa bene Caterina Balivo che è sempre fonte di ispirazione con i suoi outfit capaci di ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 febbraio 2023) Felice, bellissima e con un anno in più. Sempre alla moda e incantevole,ha mostrato su Instagram alcuni deisfoggiati inper il suo: dall’abito che ricorda, alsensuale. La conduttrice ha anche condiviso qualche suggerimento per vivere le giornate speciali nel modo in cui piace di più: senza pressioni e senza pensare a cosa è giusto fare, ma piuttosto a cosa fa stare bene., istrepitosi per la vacanza diQuando hai carattere e un’attitudine spiccata per la moda è difficile sbagliare un colpo. Lo sa beneche è sempre fonte di ispirazione con i suoi outfit capaci di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bigguynextdoor : RT @dea_channel: Caterina Balivo ringrazia per gli auguri ?????????? - zazoomblog : Caterina Balivo festeggia gli anni e la Champions: un lato B da favola – FOTO - #Caterina #Balivo #festeggia… - DenisMonaca : RT @dea_channel: è stato il suo compleanno e invece di riceverli è stata lei a farci regali stupendi, grazie alla divina Caterina Balivo ??… - dea_channel : è stato il suo compleanno e invece di riceverli è stata lei a farci regali stupendi, grazie alla divina Caterina Ba… - Shakeel25006566 : Caterina Balivo, 10 ore di volo in 2 giorni per festeggiare il 43esimo compleanno all'estero: ecco dove è andata -… -