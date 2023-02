Catania: Sudano (Lega), metto a disposizione mia candidatura (Di giovedì 23 febbraio 2023) "Ho deciso di mettere a disposizione di tutta la città la mia candidatura a sindaco di Catania". Così la parlamentare nazionale della Lega, Valeria Sudano, in un'intervista a La Sicilia, ufficializza ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) "Ho deciso di mettere adi tutta la città la miaa sindaco di". Così la parlamentare nazionale della, Valeria, in un'intervista a La Sicilia, ufficializza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VELOSPORT1960 : Deputata, per sentimento e passione, non per creare divisioni - FraLauricella : Sudano (#lega) si candida a sindaco di #catania. Per il terzo mandato sarà una corsa ad ostacoli. #putin minaccia… -