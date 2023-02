Cassina de’ Pecchi, l’ascensore della metro è fuori uso: agente Atm aggredita da un consigliere comunale di centrodestra (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le ha inveito inveito contro, dicendole che era “inutile” e l’ha accusata di non saper lavorare. Una agente di stazione dell’Atm, Azienda trasporti milanesi, è stata aggredita verbalmente da un uomo che si è rivelato poi essere un consigliere comunale di Cassina de’ Pecchi eletto in quota centrodestra nella lista Lega Salvini-Civiche. Il fatto è avvenuto domenica 19 febbraio attorno alle 11 di mattina nella stazione di Cassina de’ Pecchi, appunto, lungo la linea verde M2 della metropolitana, come riporta Milano Today. A scatenare l’ira del consigliere, che Repubblica identifica come Gaetano Greco, secondo le ricostruzioni, è stato un ascensore non funzionante. L’uomo si è avvicinato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le ha inveito inveito contro, dicendole che era “inutile” e l’ha accusata di non saper lavorare. Unadi stazione dell’Atm, Azienda trasporti milanesi, è stataverbalmente da un uomo che si è rivelato poi essere undide’eletto in quotanella lista Lega Salvini-Civiche. Il fatto è avvenuto domenica 19 febbraio attorno alle 11 di mattina nella stazione dide’, appunto, lungo la linea verde M2politana, come riporta Milano Today. A scatenare l’ira del, che Repubblica identifica come Gaetano Greco, secondo le ricostruzioni, è stato un ascensore non funzionante. L’uomo si è avvicinato ...

