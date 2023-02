(Di giovedì 23 febbraio 2023) E' offensivo - in una "lettera aperta" di critica sindacale - riferirsi aldefinendolo una persona con "preoccupanti disturbi mentali" e "una personalità dae mister Hide". A ...

A pensarlo è lache ha confermato l'accusa di diffamazione aggravata per due sindacalisti di un sindacato autonomo della polizia, infliggendogli una multa di 300 euro - con pena sospesa - ......e giudicato illegittime le sanzioni elevate in seguito a rilevazione da un apparecchio non preventivamente segnalato sono state numerose. Di recente, un ulteriore verdetto della...

Cassazione, multati per aver scritto 'dottor Jekill' al capo - Cronaca Agenzia ANSA

CASSAZIONE: E' NULLA LA MULTA DA AUTOVELOX FISSO SU ... Anvu – Regione Sicilia

Multa di 2.500 euro se questa parte della tua auto non è ben visibile ... Money.it

Autovelox mobile nascosto nell'auto dei vigili, multa annullata. La Cassazione: va sempre segnalato Corriere

Cassazione: Trenitalia può ingiungere il pagamento della multa non pagata Studio Cataldi

A pensarlo è la Cassazione che ha confermato l'accusa di diffamazione aggravata per due sindacalisti di un sindacato autonomo della polizia, infliggendogli una multa di 300 euro - con pena sospesa - ...Condannato a una pena definitiva di 2 anni e 8 mesi di reclusione e a una multa di 1.200 euro il cittadino albanese di 30 anni che nel 2020 aveva tentato, insieme ad un complice, di mettere a ...