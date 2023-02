Caso Reggina, da Brescia attaccano: «Va esclusa dal campionato» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Caso Reggina, il dg del Brescia Luigi Micheli va all’attacco e propone l’esclusione dal campionato della formazione calabrese Luigi Michieli, dg del Brescia, interviene con durezza sul Caso Reggina. Le parole del dirigente delle Rondinelle in conferenza stampa. LE PAROLE – «La Reggina da marzo non sta pagando l’Irpef, ma solo gli stipendi. Secondo noi e altre società va esclusa dal campionato, da noi queste cose non succedono». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023), il dg delLuigi Micheli va all’attacco e propone l’esclusione daldella formazione calabrese Luigi Michieli, dg del, interviene con durezza sul. Le parole del dirigente delle Rondinelle in conferenza stampa. LE PAROLE – «Lada marzo non sta pagando l’Irpef, ma solo gli stipendi. Secondo noi e altre società vadal, da noi queste cose non succedono». L'articolo proviene da Calcio News 24.

