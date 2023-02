Caso Denise, legale ex pm Angioni: "Clima ostile, trasferire processo" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Palermo, 23 feb. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - Al Tribunale di Marsala il "Clima è ostile", ecco perché va "trasferito ad altra sede giudiziaria" e, nel frattempo "sospeso", il processo per diffamazione a carico della ex pm del Caso Denise, Maria Angioni nei confronti di un ispettore di Polizia di Mazara del Vallo (Trapani). A chiederlo, come apprende l'Adnkronos, è l'avvocato Stefano Giordano, legale della magistrata, che oggi pomeriggio ha inviato, via pec, l'istanza alla Corte di Cassazione. "Voglia rimettere il processo ad altro Giudice", chiede il difensore, che parla di un "Clima concretamente e attualmente ostile alla dottoressa Angioni", "legato all'evidenza all'ambito territoriale in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Palermo, 23 feb. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - Al Tribunale di Marsala il "", ecco perché va "trasferito ad altra sede giudiziaria" e, nel frattempo "sospeso", ilper diffamazione a carico della ex pm del, Marianei confronti di un ispettore di Polizia di Mazara del Vallo (Trapani). A chiederlo, come apprende l'Adnkronos, è l'avvocato Stefano Giordano,della magistrata, che oggi pomeriggio ha inviato, via pec, l'istanza alla Corte di Cassazione. "Voglia rimettere ilad altro Giudice", chiede il difensore, che parla di un "concretamente e attualmentealla dottoressa", "legato all'evidenza all'ambito territoriale in ...

