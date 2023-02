Caso Cospito: la Cassazione decide sul 41 bis per l'anarchico (Di giovedì 23 febbraio 2023) AGI - Quella di Alfredo Cospito è una vicenda intricata dal punto di vista giudiziario oltre che politico, per il Caso Del Mastro-Donzelli, ed etico per la possibile alimentazione forzata a cui potrebbe essere sottoposto. Sotto il primo profilo, il 24 febbraio rappresenta uno snodo cruciale con la Cassazione messa davanti a tre possibili scelte rispetto alla richiesta della difesa di revocare il 41 bis all'anarco-insurrezionalista in sciopero della fame. Si discuterà il ricorso dell'avvocato Flavio Rossi Albertini contro il verdetto del Tribunale di Sorveglianza di Roma che nel dicembre del 2022 confermò la decisione ministeriale del 41 bis. Gli 'ermellini', che hanno anticipato per due volte la data dell'udienza viste le condizioni di salute precarie del recluso, potrebbero accogliere il ricorso, e quindi a Cospito ... Leggi su agi (Di giovedì 23 febbraio 2023) AGI - Quella di Alfredoè una vicenda intricata dal punto di vista giudiziario oltre che politico, per ilDel Mastro-Donzelli, ed etico per la possibile alimentazione forzata a cui potrebbe essere sottoposto. Sotto il primo profilo, il 24 febbraio rappresenta uno snodo cruciale con lamessa davanti a tre possibili scelte rispetto alla richiesta della difesa di revocare il 41 bis all'anarco-insurrezionalista in sciopero della fame. Si discuterà il ricorso dell'avvocato Flavio Rossi Albertini contro il verdetto del Tribunale di Sorveglianza di Roma che nel dicembre del 2022 confermò la decisione ministeriale del 41 bis. Gli 'ermellini', che hanno anticipato per due volte la data dell'udienza viste le condizioni di salute precarie del recluso, potrebbero accogliere il ricorso, e quindi a...

