Caso Amara, l’ex-consigliere Csm Marra: sbalordito da nomi Loggia Ungheria, strappai tutto e lo buttai (Di giovedì 23 febbraio 2023) Restò sbalordito sia dalla presunta Loggia Ungheria, raccontata a verbale dall’ex-consulente legale dell’Eni, Piero Amara, sia dai nomi che emergevano e, per questo il magistrato Giuseppe Marra, all’epoca membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura, ritenendo che quelle carte, consegnategli da Piercamillo Davigo, “scottavano” le strappò e le buttò. E’ questa la testimonianza resa oggi da Marra, sentito come testimone assistito nel processo bresciano che vede imputato Piercamillo Davigo per rivelazione di segreto d’ufficio nell’inchiesta sulla presunta Loggia Ungheria. In aula Marra ricostruisce l’incontro con l’ex-collega del Consiglio superiore della magistratura e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 febbraio 2023) Restòsia dalla presunta, raccontata a verbale dal-consulente legale dell’Eni, Piero, sia daiche emergevano e, per questo il magistrato Giuseppe, all’epoca membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura, ritenendo che quelle carte, consegnategli da Piercamillo Davigo, “scottavano” le strappò e le buttò. E’ questa la testimonianza resa oggi da, sentito come testimone assistito nel processo bresciano che vede imputato Piercamillo Davigo per rivelazione di segreto d’ufficio nell’inchiesta sulla presunta. In aularicostruisce l’incontro con-collega del Consiglio superiore della magistratura e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Candy_Amara : @DarioNardella Possibile che voi sinistroidi potete minacciare,offendere,insultare o dire tutto ciò che vi passa pe… - Candy_Amara : @HoaraBorselli Più di sinistra in questo periodo!!Possibile che i sinistroidi possono dire tutto ciò che gli passa… - SecolodItalia1 : Caso Amara, l’ex-consigliere Csm Marra: sbalordito da nomi Loggia Ungheria, strappai tutto e lo buttai… - salvfor3 : RT @sergio_segre: In ogni caso la donna serve solo alla propagazione della specie. Tuttavia la donna trascina in basso l’anima dell’uomo da… - infoitcultura : Caso Davigo: ex consigliere Csm, verbali Amara scottavano, li ho distrutti -