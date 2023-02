Caserta, domani a San Leucio il fumetto sull’autismo ‘Sono Salvo’ (Di giovedì 23 febbraio 2023) Venerdì, 24 febbraio 2023 alle ore 11 verrà presentato ufficialmente nel Complesso Monumentale Belvedere di San Leucio a Caserta “Sono Salvo”, il fumetto dedicato all’inclusione e pensato per essere distribuito nelle scuole per sensibilizzare i più piccoli a questo tema. L’evento intitolato “L’autismo in Europa: un fumetto per sensibilizzare i bambini allo spettro autistico” è organizzato dall’europarlamentare Chiara Gemma da sempre in prima linea su queste tematiche al Parlamento europeo. A presentare l’evento sarà la stessa europarlamentare Chiara Gemma. Parteciperanno l’Istituto Comprensivo “Francesco Collecini-Giovanni XXIII” Caserta-Castel Morrone con il Dirigente Scolastico, Professore Antonio Varriale, gli Assessori del Comune di Caserta all’Istruzione e alla Cultura Vincenzo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Venerdì, 24 febbraio 2023 alle ore 11 verrà presentato ufficialmente nel Complesso Monumentale Belvedere di San“Sono Salvo”, ildedicato all’inclusione e pensato per essere distribuito nelle scuole per sensibilizzare i più piccoli a questo tema. L’evento intitolato “L’autismo in Europa: unper sensibilizzare i bambini allo spettro autistico” è organizzato dall’europarlamentare Chiara Gemma da sempre in prima linea su queste tematiche al Parlamento europeo. A presentare l’evento sarà la stessa europarlamentare Chiara Gemma. Parteciperanno l’Istituto Comprensivo “Francesco Collecini-Giovanni XXIII”-Castel Morrone con il Dirigente Scolastico, Professore Antonio Varriale, gli Assessori del Comune diall’Istruzione e alla Cultura Vincenzo ...

