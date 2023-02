Caro Sallusti, su Covid e No Vax ti sbagli di grosso (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ho sempre stimato Alessandro Sallusti, soprattutto sul piano del suo autentico garantismo. Garantismo che, come in molte altre faccende umane, porta i suoi sostenitori a coltivare la pianta sempreverde del dubbio. Dubbio che, tuttavia, non sembra aver minimamente sfiorato il direttore di Libero in questi tre, lunghissimi anni di folle pandemia. Tant’è che, ascoltando il suo podcast pubblicato su queste pagine nei giorni scorsi, sembra che egli abbia assunto in blocco l’intera narrazione ufficiale con la quale, ancora oggi, viene giustificato l’ingiustificabile: il vulnus costituzionale ai danni delle nostre libertà basato su alcuna sostanziale evidenza scientifica. Ciò è dimostrato in modo incontrovertibile dai numeri raccolti e analizzati durante l’intera pandemia, oltre all’esperienza di quei Paesi che, pur non avendo adottato le nostre restrizioni alla cinese, ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ho sempre stimato Alessandro, soprattutto sul piano del suo autentico garantismo. Garantismo che, come in molte altre faccende umane, porta i suoi sostenitori a coltivare la pianta sempreverde del dubbio. Dubbio che, tuttavia, non sembra aver minimamente sfiorato il direttore di Libero in questi tre, lunghissimi anni di folle pandemia. Tant’è che, ascoltando il suo podcast pubblicato su queste pagine nei giorni scorsi, sembra che egli abbia assunto in blocco l’intera narrazione ufficiale con la quale, ancora oggi, viene giustificato l’ingiustificabile: il vulnus costituzionale ai danni delle nostre libertà basato su alcuna sostanziale evidenza scientifica. Ciò è dimostrato in modo incontrovertibile dai numeri raccolti e analizzati durante l’intera pandemia, oltre all’esperienza di quei Paesi che, pur non avendo adottato le nostre restrizioni alla cinese, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gallese_giorgio : RT @PaoloPaoange: @alesallusti la signora sosteneva la Russia nella guerra contro l'Ucarina. Ma come altri,ha tradito (del resto continua a… - bruttocattivo : @alesallusti Caro Sallusti...è inutile spiegarlo a conte e tutti i compagni di merende....hanno la fortuna di non capire. - annaviz1 : Caro Sallusti, le risatine del cavolo, falle quando parli con i tuoi padroni. - cavalierebianc5 : RT @PaoloPaoange: @alesallusti la signora sosteneva la Russia nella guerra contro l'Ucarina. Ma come altri,ha tradito (del resto continua a… - LuigiPetti4 : @alesallusti Caro Sallusti, uno te lo può spiegare in tutti i modi,tanto tu più di tanto non riesci a capire. Quant… -