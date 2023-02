Caro Porro, sul Superbonus da Conte solo fuffa: ti racconto la verità (Di giovedì 23 febbraio 2023) Caro dott. Porro, le scrivo in merito all’intervista di lunedì sera dell’ex presidente Giuseppe Conte in merito al Superbonus (e bonus edilizi vari). Mi presento, sono un giornalista ma, visto che non me la cavo granché, di fatto la mia occupazione principale da dieci anni a questa parte è gestire la contabilità dell’impresa edile di famiglia che ha sede ed opera a Torino. Il cd. Superbonus è stato, per un’impresa come la nostra, una vera e propria mazzata. Entro più nello specifico: siamo un’impresa che opera sul mercato da 30 anni, forma giuridica “ditta individuale”, 8 dipendenti, fatturato che si aggira intorno al milione/milione e mezzo annui e che ha come ‘core business’ la ristrutturazione di facciate e tetti condominiali. Insomma non siamo un colosso ma nemmeno piccolissimi. Cosa succede da ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 23 febbraio 2023)dott., le scrivo in merito all’intervista di lunedì sera dell’ex presidente Giuseppein merito al(e bonus edilizi vari). Mi presento, sono un giornalista ma, visto che non me la cavo granché, di fatto la mia occupazione principale da dieci anni a questa parte è gestire la contabilità dell’impresa edile di famiglia che ha sede ed opera a Torino. Il cd.è stato, per un’impresa come la nostra, una vera e propria mazzata. Entro più nello specifico: siamo un’impresa che opera sul mercato da 30 anni, forma giuridica “ditta individuale”, 8 dipendenti, fatturato che si aggira intorno al milione/milione e mezzo annui e che ha come ‘core business’ la ristrutturazione di facciate e tetti condominiali. Insomma non siamo un colosso ma nemmeno piccolissimi. Cosa succede da ...

