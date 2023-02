Caro carburante, scende ancora il prezzo di benzina e gasolio (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma – Scendono ancora le medie nazionali dei prezzi praticati per il carburante, soprattutto per quanto riguarda il gasolio e il metano. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,861 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,863, pompe bianche 1,857), diesel a 1,831 euro/litro (-4, compagnie 1,834, pompe bianche 1,825). benzina servito a 2,002 euro/litro (-1, compagnie 2,045, pompe bianche 1,917), diesel a 1,975 euro/litro (-4, compagnie 2,019, pompe bianche 1,887). Gpl servito a 0,808 euro/litro (invariato, compagnie 0,812, pompe bianche 0,804), metano servito a 1,918 euro/kg (-9, compagnie 1,917, pompe ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma – Scendonole medie nazionali dei prezzi praticati per il, soprattutto per quanto riguarda ile il metano. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,861 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,863, pompe bianche 1,857), diesel a 1,831 euro/litro (-4, compagnie 1,834, pompe bianche 1,825).servito a 2,002 euro/litro (-1, compagnie 2,045, pompe bianche 1,917), diesel a 1,975 euro/litro (-4, compagnie 2,019, pompe bianche 1,887). Gpl servito a 0,808 euro/litro (invariato, compagnie 0,812, pompe bianche 0,804), metano servito a 1,918 euro/kg (-9, compagnie 1,917, pompe ...

