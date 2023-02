Carnevale in Puglia, il carro con le persone vestite da birra Peroni diventa virale. FOTO (Di giovedì 23 febbraio 2023) Per i social non sembrano esserci dubbi. In Puglia il carro vincitore del Carnevale 2023 non può essere che quello di San Nicandro Garganico. 'Il gruppo della Peroni', che già aveva partecipato alle scorse edizioni, ha spopolato sul web per l'idea di rappresentare, in modo goliardico, un'enorme cassa di birra. A precedere le bottiglie "umane" nel percorso una bambina vestita da boccale, piccolo ma strapieno, e al centro la scritta in dialetto "Si nun gghjè Ppérôn nn la vogghjh" (se non è ghiacciata non la vogliamo). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 23 febbraio 2023) Per i social non sembrano esserci dubbi. Inilvincitore del2023 non può essere che quello di San Nicandro Garganico. 'Il gruppo della', che già aveva partecipato alle scorse edizioni, ha spopolato sul web per l'idea di rappresentare, in modo goliardico, un'enorme cassa di. A precedere le bottiglie "umane" nel percorso una bambina vestita da boccale, piccolo ma strapieno, e al centro la scritta in dialetto "Si nun gghjè Ppérôn nn la vogghjh" (se non è ghiacciata non la vogliamo).

