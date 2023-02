Capricorno (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’attrice Judi Dench vinse un Oscar per il ruolo della regina Elisabetta I nel film Shakespeare in love, anche se la sua parte durava appena otto minuti. Beatrice Straight vinse l’Oscar per Quinto potere pur recitando per meno di sei minuti.... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’attrice Judi Dench vinse un Oscar per il ruolo della regina Elisabetta I nel film Shakespeare in love, anche se la sua parte durava appena otto minuti. Beatrice Straight vinse l’Oscar per Quinto potere pur recitando per meno di sei minuti.... Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... hagsandcupcakes : 'Di che segno sei?' - Fiera (in realtà no) capricorno #tellonym - _TaeNoonA_ : @namikyul Piacere, capricorno di dicembre ?? - biebxselg : @explicitiebs 21 dicembre sagittario anche se alcuni siti dicono capricorno quindi non lo so nemmeno io hahahahah - infoitcultura : Marzo esplosivo per Sagittario, Capricorno e altri 2 segni: secondo l’oroscopo faranno un mucchio di soldi! -