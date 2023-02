Capello: «Inzaghi non ha sbagliato, bravo nella gestione Dzeko-Lukaku» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Fabio Capello ha commentato la vittoria dell’Inter sul Porto agli ottavi di finale di Champions League. L’ex allenatore si rivela fiducioso per il prossimo incontro: l’analisi da Sky Sport. ELOGI – Fabio Capello ha elogiato su Sky Sport l’Inter e Simone Inzaghi dopo la vittoria con il Porto: «Il Porto senza Otavio è stato penalizzato e l’Inter ha punito. Inzaghi non ha sbagliato niente, tutte le sostituzioni sono state perfette. Ha fatto vedere di aver capito di cosa necessitava la squadra. Brozovic, Calhanoglu spostato in avanti e aperture verso Barella, che non crossa ma mette la palla per Lukaku che riesce a sbloccarsi. Una bella Inter. Il Porto ha qualità, però quest’Inter con Lukaku può ripartire in velocità e giocare più bassa. Si scoprirà di meno e potrà giocare ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) Fabioha commentato la vittoria dell’Inter sul Porto agli ottavi di finale di Champions League. L’ex allenatore si rivela fiducioso per il prossimo incontro: l’analisi da Sky Sport. ELOGI – Fabioha elogiato su Sky Sport l’Inter e Simonedopo la vittoria con il Porto: «Il Porto senza Otavio è stato penalizzato e l’Inter ha punito.non haniente, tutte le sostituzioni sono state perfette. Ha fatto vedere di aver capito di cosa necessitava la squadra. Brozovic, Calhanoglu spostato in avanti e aperture verso Barella, che non crossa ma mette la palla perche riesce a sbloccarsi. Una bella Inter. Il Porto ha qualità, però quest’Inter conpuò ripartire in velocità e giocare più bassa. Si scoprirà di meno e potrà giocare ...

