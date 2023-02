Caos in Serie C, il presidente sbotta: “Fuggito come Schettino” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Anche nella terza Serie italiana si sta entrando nel periodo cruciale della stagione: si lotta per promozione, salvezza e posti nei playoff PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non solo Serie A e Serie B, ma anche in Serie C si sta entrando nel periodo cruciale della stagione. Le 60 squadre divise nei tre gironi si Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 23 febbraio 2023) Anche nella terzaitaliana si sta entrando nel periodo cruciale della stagione: si lotta per promozione, salvezza e posti nei playoff PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non soloA eB, ma anche inC si sta entrando nel periodo cruciale della stagione. Le 60 squadre divise nei tre gironi si Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... may_lannister : @girIfromjupiter esatto! quante altre serie TV vivono di 90% caos e personaggi secondari+ 10% la trama principale???? - madisonmarco : RT @fraan1897: Dopo aver visto la serie sulla corruzione della FIFA, non mi stupisco più di niente, il dente è ormai incarnito.. Riferito a… - gpellarin84 : RT @liberioltre: Siamo ora LIVE con @pibizza per presentare l'ultimo libro di @GiorgioArfaras - Le Regole del Caos. Una serie di riflession… - dgallo1982 : RT @liberioltre: Siamo ora LIVE con @pibizza per presentare l'ultimo libro di @GiorgioArfaras - Le Regole del Caos. Una serie di riflession… - francesco180388 : RT @liberioltre: Stasera alle 21:30 puntata speciale di Politiche Economiche e Mercati Finanziari con @pibizza per presentare l'ultimo libr… -