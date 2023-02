Cannes 2023: Scorsese, Oppenheimer, Indiana Jones 5 e il ritorno di Johnny Depp nel programma? (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il ritorno di Johnny Depp con Jeanne du Barry, gli attesi Oppenheimer di Christopher Nolan e Killers of the Flower Moon di Scorsese, il nuovo Indiana Jones, questi i possibili titoli che saranno presentati in anteprima a Cannes 2023. Mentre la Berlinale 2023 è alle ultime battute, trapelano le prime anticipazioni sul programma del Festival di Cannes 2023, che si rivela davvero esplosivo. In arrivo sulla Croisette (pare) gli attesi Oppenheimer di Christopher Nolan e Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, ma anche Indiana Jones 5 e il grande ritorno di Johnny ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ildicon Jeanne du Barry, gli attesidi Christopher Nolan e Killers of the Flower Moon di, il nuovo, questi i possibili titoli che saranno presentati in anteprima a. Mentre la Berlinaleè alle ultime battute, trapelano le prime anticipazioni suldel Festival di, che si rivela davvero esplosivo. In arrivo sulla Croisette (pare) gli attesidi Christopher Nolan e Killers of the Flower Moon di Martin, ma anche5 e il grandedi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlTirrenoPrato : In carcere i componenti di una banda accusata anche di un tentato furto a un russo sul lungomare di Cannes - glooit : Cannes 2023: Modine conferma la premiere di Oppenheimer leggi su Gloo - sfiorata82 : RT @ciakmag: In attesa i conferme dagli italiani, si vagliano le voci sui film d'apertura e gli 'indizi' sulla presenza di #Oppenheimer #Ca… - ciakmag : In attesa i conferme dagli italiani, si vagliano le voci sui film d'apertura e gli 'indizi' sulla presenza di… - savonanews : Il satellite Euclid si imbarcherà a Savona: ad aprile arriverà nel porto savonese da Cannes -