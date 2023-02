Cane abbandonato in un rudere senza né cibo né acqua: denunciati i proprietari (Di giovedì 23 febbraio 2023) Visibilmente denutrito, senza né cibo né acqua. Sarebbe andato incontro a morte certa se le Guardie Zoofile Ambientali Norsaa Roma non fossero intervenute per salvarlo, mettendolo al riparo e assicurandogli tutte le cure ed il cibo necessari. Ancora un Cane vittima dell‘incuria umana e dell’abbandono, lasciato in balia di sé stesso ormai già da diversi giorni. Una storia che fortunatamente ha conosciuto un lieto fine in quanto grazie ad una provvidenziale segnalazione i volontari dell’associazione Norsaa Roma hanno scongiurato il più triste degli epiloghi. Domani, molto probabilmente, l’animale avrà una nuova casa e una nuova famiglia pronta ad accoglierlo dandogli tutto l’affetto e l’amore che merita. Cane abbandonato nella boscaglia e destinato al peggio: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Visibilmente denutrito,néné. Sarebbe andato incontro a morte certa se le Guardie Zoofile Ambientali Norsaa Roma non fossero intervenute per salvarlo, mettendolo al riparo e assicurandogli tutte le cure ed ilnecessari. Ancora unvittima dell‘incuria umana e dell’abbandono, lasciato in balia di sé stesso ormai già da diversi giorni. Una storia che fortunatamente ha conosciuto un lieto fine in quanto grazie ad una provvidenziale segnalazione i volontari dell’associazione Norsaa Roma hanno scongiurato il più triste degli epiloghi. Domani, molto probabilmente, l’animale avrà una nuova casa e una nuova famiglia pronta ad accoglierlo dandogli tutto l’affetto e l’amore che merita.nella boscaglia e destinato al peggio: ...

