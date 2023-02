"Canale SAP cresce come motore del business cloud in Italia" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Adnkronos/LabItalia) - Si è concluso ieri il Partner Kick Off Meeting 2023 di SAP Italia, al quale hanno partecipato oltre 300 persone in rappresentanza di più di 100 aziende partner. Durante l'evento, il cui tema guida è stato 'Our world of opportunity', è emerso chiaramente il ruolo fondamentale del Canale nell'evoluzione del business di SAP verso il cloud, e nell'aiutare le aziende Italiane a innovare e crescere sostenibilmente. A livello globale i partner guidano da tempo le implementazioni dei progetti SAP, fornendo oltre il 90% di implementazioni ogni anno . Il 2022 di SAP in Italia è stato un anno eccezionale, sia per quanto riguarda l'affermarsi delle soluzioni cloud cresciute di oltre il 50%, sia per quanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Adnkronos/Lab) - Si è concluso ieri il Partner Kick Off Meeting 2023 di SAP, al quale hanno partecipato oltre 300 persone in rappresentanza di più di 100 aziende partner. Durante l'evento, il cui tema guida è stato 'Our world of opportunity', è emerso chiaramente il ruolo fondamentale delnell'evoluzione deldi SAP verso il, e nell'aiutare le aziendene a innovare ere sostenibilmente. A livello globale i partner guidano da tempo le implementazioni dei progetti SAP, fornendo oltre il 90% di implementazioni ogni anno . Il 2022 di SAP inè stato un anno eccezionale, sia per quanto riguarda l'affermarsi delle soluzionicresciute di oltre il 50%, sia per quanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : 'Canale SAP cresce come motore del business cloud in Italia': (Adnkronos) - Fabrizio Moneta, direttore MidMarket e… - SAPItalia : Il canale SAP cresce come motore del business cloud in Italia. Leggi il comunicato ?? - raffamollame : Grazie ai nostri Partner di canale per i risultati raggiunti insieme e complimenti a tutti i premiati ai #SAP Partn… - datamanager_it : RT @TradeManager_it: #Mercato #breakingnews Il canale SAP cresce come motore del business cloud in Italia - TradeManager_it : #Mercato #breakingnews Il canale SAP cresce come motore del business cloud in Italia -