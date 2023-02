Can Yaman all’Isola dei Famosi? I fan già protestano ma potrebbe essere la solita ‘bufala’ (Di giovedì 23 febbraio 2023) Can Yaman all’Isola dei Famosi oppure no? Ogni volta che arriva il momento di parlare del nuovo cast del reality di Canale5 esce fuori il nome dell’attore turco attualmente impegnato lontano dall’Italia, ma dove sta la verità? Al momento si hanno poche certezze sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023, sono tanti i nomi che circolano sul web, almeno per quel che riguarda i naufraghi, ma anche per la figura dell’inviato i dubbi sono tanti. Gli ultimi rumors danno per certa l’assenza di Alvin nel ruolo di inviato che, a quel punto, rimarrebbe vacante, e allora perché non affidarlo a Can Yaman? Siamo sicuri che l’attore turco sia molto impegnato con altri progetti e che difficilmente potrebbe accontentarsi di essere un inviato di un reality, soprattutto adesso ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) Candeioppure no? Ogni volta che arriva il momento di parlare del nuovo cast del reality di Canale5 esce fuori il nome dell’attore turco attualmente impegnato lontano dall’Italia, ma dove sta la verità? Al momento si hanno poche certezze sulla nuova edizione dell’Isola dei2023, sono tanti i nomi che circolano sul web, almeno per quel che riguarda i naufraghi, ma anche per la figura dell’inviato i dubbi sono tanti. Gli ultimi rumors danno per certa l’assenza di Alvin nel ruolo di inviato che, a quel punto, rimarrebbe vacante, e allora perché non affidarlo a Can? Siamo sicuri che l’attore turco sia molto impegnato con altri progetti e che difficilmenteaccontentarsi diun inviato di un reality, soprattutto adesso ...

