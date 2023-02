Camorra | i due padroncini con 120 fabbricati e terreni e 50 milioni sui conti in banca – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Un’indagine su due fratelli imprenditori con interessi nel settore del trasporto e nella gestione dei rifiuti ha portato al sequestro di beni per oltre 50di euro. Per la procura di Napoli, i due fratelli hanno lavorato con il broker internazionale del narcotraffico Raffaele Imperiale, il boss dei van Gogh. Uno di loro è destinatario di una misura cautelare per traffico internazionale di stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Giovanni e Michele Fontana, imprenditori di Villa Literno (CE). Giovanni Fontana è già stato destinatario di un mandato di arresto. Dall’analisi del materiale acquisito da sistemi Eurochat e Sky ECC è emerso che nel 2021 Giovanni Fontana ha messo a disposizione del gruppo di Imperiale un deposito per occultare 600 kg di cocaina all’interno di due container diretti in ...