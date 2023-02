Cambio identità di genere: l’importante decisione del Tribunale di Benevento (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiPotrà cambiare i documenti e assumere anagraficamente un’identità di genere maschile, anche senza essersi sottoposto all’intervento chirurgico. È la decisione del Tribunale di Benevento, che dopo la sentenza del giudice dott. Loffredo, ha consentito ad A.G. di poter ottenere la rettificazione degli atti di stato civile e di essere considerato, così, una persona di sesso maschile anche sulla carta. A chiedere la modifica del proprio nome sui documenti è stata una persona di Benevento, che, fin da giovane, nonostante le caratteristiche biologiche femminili, aveva convissuto con un’identità psico-sessuale maschile. Di qui, la decisione di avviare un percorso di transizione verso l’altro genere. Una ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiPotrà cambiare i documenti e assumere anagraficamente un’dimaschile, anche senza essersi sottoposto all’intervento chirurgico. È ladeldi, che dopo la sentenza del giudice dott. Loffredo, ha consentito ad A.G. di poter ottenere la rettificazione degli atti di stato civile e di essere considerato, così, una persona di sesso maschile anche sulla carta. A chiedere la modifica del proprio nome sui documenti è stata una persona di, che, fin da giovane, nonostante le caratteristiche biologiche femminili, aveva convissuto con un’psico-sessuale maschile. Di qui, ladi avviare un percorso di transizione verso l’altro. Una ...

