Cambiasso: «Inter, vecchia regola sarebbe ora comoda. Otavio non furbo» (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’Inter si è aggiudicata il primo round degli ottavi di finale di Champions League. Esteban Cambiasso ha commentato così su Sky Sport la notte europea dei nerazzurri e l’espulsione di Otavio. ERRORE – Esteban Cambiasso ha commentato l’errore di Otavio, costato la sconfitta al Porto contro l’Inter. L’ex giocatore ha detto su Sky Sport: «Lo stadio trasmette molto, il gol segnato dà tanto a Romelu Lukaku per la fiducia. Oggi l’Inter ha vinto in casa, la vecchia regola avrebbe fatto comodo. La seconda ammonizione di Otavio è chiara, è step on foot. La prima è una sciocchezza, lui cade nei dettagli e non è tanto più furbo degli altri. Non ha voluto restituire la palla e ne ha pagato le conseguenze. Ogni ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’si è aggiudicata il primo round degli ottavi di finale di Champions League. Estebanha commentato così su Sky Sport la notte europea dei nerazzurri e l’espulsione di. ERRORE – Estebanha commentato l’errore di, costato la sconfitta al Porto contro l’. L’ex giocatore ha detto su Sky Sport: «Lo stadio trasmette molto, il gol segnato dà tanto a Romelu Lukaku per la fiducia. Oggi l’ha vinto in casa, laavrebbe fatto comodo. La seconda ammonizione diè chiara, è step on foot. La prima è una sciocchezza, lui cade nei dettagli e non è tanto piùdegli altri. Non ha voluto restituire la palla e ne ha pagato le conseguenze. Ogni ...

