Cambia tutto con le lavatrici | ora dovrai pagare un abbonamento | come funziona

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 23 febbraio 2023) La spesa per l’acquisto didiventa sovente un incubo per le famiglie italiane: fra poco si dovràanche unSi chiama Haier WashPass e ha tre piani disponibili, a seconda del numero di lavaggi di cui si ha necessità. Altra cosa importante: sfrutta l’intelligenza artificiale per creare un mix perfetto dei detersivi adatti al lavaggio piùle. Lavatrice Haier – ilovetrading.itStanno per arrivare anche in Italia le primein. La Haier propone il modello WashPass attraverso vari pacchetti in sottoscrizione, per andare incontro alle varie esigenze. La lavatrice in sé haquello che dovrebbe avere un elettrodomestico smart di ultima generazione. Imposta da sé i lavaggi grazie all’intelligenza artificiale, si adatta ...