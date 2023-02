Calhanoglu nei migliori UEFA per Inter-Porto! Candidato con altri due big (Di giovedì 23 febbraio 2023) La prestazione di Calhanoglu in Inter-Porto di ieri gli è valsa il premio di MVP (vedi articolo). Non solo: per l’UEFA è anche uno dei migliori giocatori della settimana di Champions League. AL TOP – Hakan Calhanoglu si gioca il premio di miglior giocatore della settimana in Champions League. Il centrocampista, MVP di ieri in Inter-Porto, è fra i quattro candidati dell’UEFA nella votazione che si chiuderà domani. Con lui un altro giocatore di Serie A, ossia Hirving Lozano da Eintracht Francoforte-Napoli, poi due big come Vinicius Junior (doppietta in Liverpool-Real Madrid 2-5) e Riyad Mahrez (ha aperto ieri RB Lipsia-Manchester City 1-1). Calhanoglu ha dedicato il premio di MVP alla Turchia, per il devastante terremoto delle scorse settimane (vedi ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) La prestazione diin-Porto di ieri gli è valsa il premio di MVP (vedi articolo). Non solo: per l’è anche uno deigiocatori della settimana di Champions League. AL TOP – Hakansi gioca il premio di miglior giocatore della settimana in Champions League. Il centrocampista, MVP di ieri in-Porto, è fra i quattro candidati dell’nella votazione che si chiuderà domani. Con lui un altro giocatore di Serie A, ossia Hirving Lozano da Eintracht Francoforte-Napoli, poi due big come Vinicius Junior (doppietta in Liverpool-Real Madrid 2-5) e Riyad Mahrez (ha aperto ieri RB Lipsia-Manchester City 1-1).ha dedicato il premio di MVP alla Turchia, per il devastante terremoto delle scorse settimane (vedi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Calhanoglu nei migliori UEFA per Inter-Porto! Candidato con altri due big - - michedima28 : Con il Çalhanoglu_2.0 e Brozovic a pieno regime, l'#Inter può consolidare la continuità nel rendimento. L'associati… - domexico_ : RT @FBiasin: L’#Inter giocherà l’ottavo con #Acerbi in difesa, #Calhanoglu in regia, #Darmian a destra, #Dzeko per #Lukaku. Otto mesi fa c… - inter_unica1908 : ???Hakan Çalhanoglu: “Questo premio è un regalo che dedico a tutte le persone colpite dal terremoto nei giorni scors… - Frances99584624 : RT @FBiasin: L’#Inter giocherà l’ottavo con #Acerbi in difesa, #Calhanoglu in regia, #Darmian a destra, #Dzeko per #Lukaku. Otto mesi fa c… -