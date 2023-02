Calhanoglu MVP di Inter-Porto | turco premiato dalla Uefa! Fondamentale

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 febbraio 2023)ha vinto il premio come miglior in campo di. La Uefa non ha avuto dubbi. Super partita delin mezzo al campo? Hakancome MVP di. Altra prestazione importante del centrocampista, che ha giocato da regista al posto di Brozovic.è stato il migliore in campo secondo la Uefa. Bravissimo a gestire i tempi in mezzo al campo e solita maestria ed esperienza da vendere. Top!-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale ...