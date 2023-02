Calhanoglu: Inter Pronta per la “Guerra” a Oporto, Onana-Dzeko Battibecco | Champions League (Di giovedì 23 febbraio 2023) Hakan Calhanoglu, il centrocampista dell’Inter, ha parlato con entusiasmo a Sky Sport dopo la vittoria dei nerazzurri sul Porto nell’andata degli ottavi di Champions League: “In Champions c’è sempre una lotta dura contro avversari di grande qualità. Abbiamo meritato di vincere, dopo aver creato tante opportunità, sono contento per Romelu che ha bisogno di fiducia. Il miglior Lukaku è fondamentale, lo sappiamo tutti: la sua energia e la sua forza sono una benedizione. Il ritorno a Oporto sarà ancora più difficile, sarà una battaglia come a Barcellona. Il mio ruolo? Dove mi mette il mister, io gioco per onorare sempre la maglia. Siamo in Champions e vogliamo sempre vincere. Il Battibecco tra Onana e Dzeko? È tutto ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 23 febbraio 2023) Hakan, il centrocampista dell’, ha parlato con entusiasmo a Sky Sport dopo la vittoria dei nerazzurri sul Porto nell’andata degli ottavi di: “Inc’è sempre una lotta dura contro avversari di grande qualità. Abbiamo meritato di vincere, dopo aver creato tante opportunità, sono contento per Romelu che ha bisogno di fiducia. Il miglior Lukaku è fondamentale, lo sappiamo tutti: la sua energia e la sua forza sono una benedizione. Il ritorno asarà ancora più difficile, sarà una battaglia come a Barcellona. Il mio ruolo? Dove mi mette il mister, io gioco per onorare sempre la maglia. Siamo ine vogliamo sempre vincere. Iltra? È tutto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Partita scorbutica e si sapeva ma vittoria meritata dell'Inter, che ritrova Lukaku e Brozovic nella serata più impo… - Inter : Le parate di Onana, l'esperienza di Mkhitaryan e le giocate di Calhanoglu: le dichiarazioni dopo #InterPorto ?? #ForzaInter #UCL - fcin1908it : #Calhanoglu ha raggiunto l'accordo per il prolungamento del contratto con l'Inter: resterà fino al 2026 o al 2027 c… - elbauscia : RT @marifcinter: Partita scorbutica e si sapeva ma vittoria meritata dell'Inter, che ritrova Lukaku e Brozovic nella serata più importante.… - christianfs_ofc : RT @InterFanpageFc: Il messaggio della curva e la maglietta dedicata di Calhanoglu per il terremoto in Siria e Turchia ?????????? #Inter #Cn69… -