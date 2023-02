Calhanoglu: «Gol Lukaku al Porto, sono contento! Importante per il morale» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Hakan Calhanoglu – eletto miglior giocatore della partita -, dopo Inter-Porto 1-0, su Prime Video ha parlato con soddisfazione della vittoria dei nerazzurri dicendosi contento per il gol di Lukaku. GRANDE VITTORIA – Hakan Calhanoglu al termine di Inter-Porto su Prime Video ha parlato così: «Abbiamo creato tante occasioni oggi, ma abbiamo anche sbagliato. In Champions League si gioca sempre ad alto livello. Abbiamo meritato di vincere con il gol di Romelu Lukaku, sono molto contento per lui per la fiducia. Ci sono squadre che sono forti in questa competizione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) Hakan– eletto miglior giocatore della partita -, dopo Inter-1-0, su Prime Video ha parlato con soddisfazione della vittoria dei nerazzurri dicendosi contento per il gol di. GRANDE VITTORIA – Hakanal termine di Inter-su Prime Video ha parlato così: «Abbiamo creato tante occasioni oggi, ma abbiamo anche sbagliato. In Champions League si gioca sempre ad alto livello. Abbiamo meritato di vincere con il gol di Romelumolto contento per lui per la fiducia. Cisquadre cheforti in questa competizione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...

