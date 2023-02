Calendario Mondiali sci di fondo 2023 oggi | orari 23 febbraio | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Cominciano a essere assegnatele medaglie aidi sci didi Planica, Slovenia. Sono le due gare sprint a tecnica classica che, in questo 23, daranno vita al grande spettacolo che potrebbe veder coinvolta anche l’Italia in certa misura. Qualificazioni alle 12:00, fasi finali alle 14:30. Federico Pellegrino, Simone Mocellini: questi i nomi chiave in tema azzurro, con il poliziotto di Nus che punta all’impresa in una tecnica che predilige meno e l’emergente che ha dimostrato di poter fare bene, anche se lo si può considerare più un outsider che altro. Richard Jouve e Johannes Hoesflot Klaebo arrivano carichi: il francese ha voglia di fare molto, il fenomeno norvegese di confermare il proprio predominio. In campo femminile le opzioni in casa Svezia sono tante, ma alla fine è da quelle parti che ...