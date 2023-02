Calendario Europa League 2023 oggi: orari partite 23 febbraio, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’Europa League 2022-2023 è pronta a tornare in scena. Ci si gioca il primo importante step verso la finalissima di Budapest del prossimo 31 maggio. In questo giovedì 23 febbraio si riparte dalle gare di ritorno degli spareggi playoff per accedere poi alla griglia degli ottavi di finale. Tante le partite in agenda: per l’Italia occhi puntati su Nantes-Juventus alle 18.45, 1-1 all’andata a Torino, e su Roma-Salisburgo alle 21, 1-0 all’andata in Austria per la squadra della Red Bull. Di seguito il programma della ripresa dell’Europa League nel mese di febbraio con copertura televisiva/streaming annessa. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della partita Nantes-Juventus e l’articolo di cronaca relativo a ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’2022-è pronta a tornare in scena. Ci si gioca il primo importante step verso la finalissima di Budapest del prossimo 31 maggio. In questo giovedì 23si riparte dalle gare di ritorno degli spareggi playoff per accedere poi alla griglia degli ottavi di finale. Tante lein agenda: per l’Italia occhi puntati su Nantes-Juventus alle 18.45, 1-1 all’andata a Torino, e su Roma-Salisburgo alle 21, 1-0 all’andata in Austria per la squadra della Red Bull. Di seguito ildella ripresa dell’nel mese dicon copertura televisiva/annessa. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della partita Nantes-Juventus e l’articolo di cronaca relativo a ...

