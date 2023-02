Calciomercato Napoli, si muove De Laurentiis: pronto a blindare un big (Di giovedì 23 febbraio 2023) Calciomercato Napoli, si muove in prima persona Aurelio De Laurentiis: il presidente è pronto a blindare uno dei big Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli sarebbe pronto a blindare il difensore coreano Kim con il rinnovo, così da respingere anche gli assalti che potrebbero arrivare dalla Premier League. Il problema principale è però la clausola da 48 milioni che si può esercitare dall’estero, con scadenza nel 2027, che potrebbe però essere alzata fino a toccare quota 65 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023), siin prima persona Aurelio De: il presidente èuno dei big Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ilsarebbeil difensore coreano Kim con il rinnovo, così da respingere anche gli assalti che potrebbero arrivare dalla Premier League. Il problema principale è però la clausola da 48 milioni che si può esercitare dall’estero, con scadenza nel 2027, che potrebbe però essere alzata fino a toccare quota 65 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

