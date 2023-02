Calciomercato Napoli, Mahmoud Dahoud può arrivare a costo zero: l’identikit del tedesco (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Napoli si gode il presente, ma è proiettato anche al futuro soprattutto in ottica Calciomercato. Il club azzurro è alla ricerca di centrocampisti per la prossima stagione, visto il possibile mancato riscatto di Ndombele e le possibili partenze di Demme e Zielinski. Il Napoli potrebbe così ritrovarsi in estate a cercare sul mercato più di un rinforzo in mediana e secondo il giornale tedesco Ruhr Nachrichten, gli azzurri hanno sondato il terreno per Mahmoud Dahoud, centrocampista del Borussia Dortmund. Il giocatore tedesco, arrivato in giallonero nell’estate del 2017 dal Borussia Moenchegladbach per 12 milioni di euro, lascerà in estate il club a parametro zero, rappresentando così una buonissima occasione di mercato per Giuntoli & ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ilsi gode il presente, ma è proiettato anche al futuro soprattutto in ottica. Il club azzurro è alla ricerca di centrocampisti per la prossima stagione, visto il possibile mancato riscatto di Ndombele e le possibili partenze di Demme e Zielinski. Ilpotrebbe così ritrovarsi in estate a cercare sul mercato più di un rinforzo in mediana e secondo il giornaleRuhr Nachrichten, gli azzurri hanno sondato il terreno per, centrocampista del Borussia Dortmund. Il giocatore, arrivato in giallonero nell’estate del 2017 dal Borussia Moenchegladbach per 12 milioni di euro, lascerà in estate il club a parametro, rappresentando così una buonissima occasione di mercato per Giuntoli & ...

