Calciomercato Napoli, Giuntoli prova il colpo a parametro zero dal Borussia Dortmund! (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Napoli viaggia spedito sul campo tra Serie A e Champions League con i ragazzi di Luciano Spalletti che stanno facendo brillare gli occhi a tutti i tifosi azzurri e a tutti gli amanti del calcio. Oltre al campo però, il lavoro costante in società è anche sul mercato, con Cristiano Giuntoli pronto a scovare altri affari di Calciomercato. Dahoud Napoli, Giuntoli ci prova Secondo quanto riportato da Ruhr Nachrichten, portale tedesco vicino al Borussia Dortmund, il Napoli avrebbe messo nel mirino un calciatore dei gialloneri per rinforzare la rosa azzurra. Il calciatore in questione è Mahmoud Dahoud, centrocampista tedesco di origini siriane di ventisette anni. Il calciatore si libererà a zero a fine stagione per la scadenza del ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ilviaggia spedito sul campo tra Serie A e Champions League con i ragazzi di Luciano Spalletti che stanno facendo brillare gli occhi a tutti i tifosi azzurri e a tutti gli amanti del calcio. Oltre al campo però, il lavoro costante in società è anche sul mercato, con Cristianopronto a scovare altri affari di. DahoudciSecondo quanto riportato da Ruhr Nachrichten, portale tedesco vicino alDortmund, ilavrebbe messo nel mirino un calciatore dei gialloneri per rinforzare la rosa azzurra. Il calciatore in questione è Mahmoud Dahoud, centrocampista tedesco di origini siriane di ventisette anni. Il calciatore si libererà aa fine stagione per la scadenza del ...

