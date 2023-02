Calciomercato Milan – Cercasi attaccante per giugno: spunta Evanilson (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Milan è alla ricerca di un attaccante in vista del Calciomercato estivo e vorrebbe puntare su Evanilson del Porto Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ilè alla ricerca di unin vista delestivo e vorrebbe puntare sudel Porto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Zelensky: ‘Grazie Italia, grazie #Milan e grazie Serie A. Ricorderemo il vostro contributo alla nostra lotta’ - sportli26181512 : Calhanoglu, la risposta dell'Inter a Pirlo? Che trasformazione dopo il Milan: Pirlo ha fatto, Calhanoglu sta facend… - not_Furge : RT @cmdotcom: #Calhanoglu, 'la risposta dell'#Inter a #Pirlo-#Milan. Campo, rinnovo, #Turchia: non ne sbaglia più una - cmdotcom : #Calhanoglu, 'la risposta dell'#Inter a #Pirlo-#Milan. Campo, rinnovo, #Turchia: non ne sbaglia più una - PianetaMilan : Calciomercato @acmilan – Cercasi attaccante per giugno: spunta Evanilson #SempreMilan #ACMilan #Milan #Evanilson -