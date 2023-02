Calcio | Vagnati avverte la Juve | ' abbiamo già fatto gare importanti con le grandi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Torino, 23 feb. - (Adnkronos) - "Mi aspetto una grande partita per temperamento e voglia, è quello che dobbiamo fare. Il risultato è determinato da tantiri, cercheremo di portarlo dalla nostra parte.dimostrato di avercontro le big,battuto formazioni che hanno qualcosa in più". Lo dice il direttore sportivo del Torino Massimoa 5 giorni dal derby della Mole con lantus. "Ricci sta recuperando da un problemino, ogni giorno può migliorare: ieri habuon allenamento, ma bisogna distribuire i carichi. Da qui a martedì, speriamo venga convocato perché è sempre meglio averlo. Vieira starà fuori per 3-4 settimane, Adopo è a posto e Ilic habene, ma è da ...