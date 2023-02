Calcio | Sergio Ramos si ritira dalla nazionale spagnola | ' De la Fuente non conta su di me'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Parigi, 23 feb. - (Adnkronos) - "Oggi ho ricevuto una telefonata dall'attuale ct De lae mi ha detto che none non conterà su di me, a prescindere dal livello che posso mostrare col club". Così sui social il difensore del Psgha annunciato che non vestirà più la maglia della. Tra il 2005 e il 2021ha collezionato 180 presenze con la maglia della Roja.