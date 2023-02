Calcio Napoli, il sindaco Manfredi: Festa in Piazza del Plebiscito per lo scudetto (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Per Napoli è un buon momento sia nel Calcio sia nel turismo. Sicuramente il Calcio rappresenta anche una città che vince ed è un motivo d’orgoglio. È giusto che la città sostenga questa azione sportiva così importante. Stiamo valutando un’ipotetica Festa scudetto a Piazza Plebiscito. Sarebbe uno scudetto della città”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto a radio Crc nel programma ‘Si gonfa la rete’, sottolineando che “andranno valutati con la Questura tutti gli aspetti legati alla sicurezza. Dobbiamo essere bravi a conciliare la spontaneità di questo momento con la sicurezza di chi partecipa”. Il primo cittadino ha spiegato che l’ipotesi “realistica” a cui si lavora “è ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Perè un buon momento sia nelsia nel turismo. Sicuramente ilrappresenta anche una città che vince ed è un motivo d’orgoglio. È giusto che la città sostenga questa azione sportiva così importante. Stiamo valutando un’ipotetica. Sarebbe unodella città”. Lo ha detto ildi, Gaetano, intervenuto a radio Crc nel programma ‘Si gonfa la rete’, sottolineando che “andranno valutati con la Questura tutti gli aspetti legati alla sicurezza. Dobbiamo essere bravi a conciliare la spontaneità di questo momento con la sicurezza di chi partecipa”. Il primo cittadino ha spiegato che l’ipotesi “realistica” a cui si lavora “è ...

