Calcio: Guardiola 'No cambi? Sono bravo abbastanza per sapere cosa fare' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il City non ha effettuato sostituzioni nella gara col Lipsia LIPSIA (GERMANIA) - Post - partita polemico ieri sera a Lipsia, dopo l'andata degli ottavi di Champions fra la squadra tedesca e il ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il City non ha effettuato sostituzioni nella gara col Lipsia LIPSIA (GERMANIA) - Post - partita polemico ieri sera a Lipsia, dopo l'andata degli ottavi di Champions fra la squadra tedesca e il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, Auriemma rivela: '#Guardiola chiese a #Mazzarri informazioni sulla difesa a tre' - sportface2016 : #ManchesterCity, #Guardiola: “Zero cambi? Credo di essere abbastanza bravo per sapere cosa fare” - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Guardiola 'No cambi? Sono bravo abbastanza per sapere cosa fare' - sportli26181512 : La Rassegna - Il City pareggia, l'ironia del Sun: 'Guardiola? No, Gvardiol' - Marco70230489 : @EgliTare O semplicemente ha capito che è meglio parlare bene che male per avere seguito. Comunque dice una roba c… -